قطر: ندعم إنهاء الحرب دبلوماسياً

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن موقف بلاده واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية، مشدداً على أن وصول الأطراف إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت هو الخيار الأفضل.

وقال الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم الثلاثاء، إن قطر تدعم دائماً الحلول الدبلوماسية وكل ما من شأنه إنهاء الحرب، لافتاً إلى عدم وجود جهد قطري مباشر حالياً في ما يتعلق بالوساطة بين الأطراف.

وأوضح أن بلاده تركز في الوقت الراهن على الدفاع عن سيادتها، مشيراً إلى وجود أطراف تروج لوجود خلافات غير قائمة بهدف عرقلة التوصل إلى تهدئة.

وأدان الأنصاري استهداف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة، مؤكداً أنها منشآت حيوية لخدمة المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديد.

كما أشار إلى أن قطر ليست منخرطة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وأن تركيزها ينصب على حماية أراضيها، خاصة بعد تعرضها لاعتداء اعتبره منافياً لمبادئ الجيرة والأخوة.

وأضاف أن دول الخليج بحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك، مؤكداً أن الشراكات الدفاعية أثبتت فعاليتها خلال الحرب، ومشدداً على ضرورة وجود موقف خليجي موحد وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي اتخذ إجراءات للدفاع عن دوله منذ الاعتداء السابق على قطر، مؤكداً أن أي حل للحرب يجب أن يراعي المصالح الوطنية والمصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف.

وبيّن أن الاتصالات الإقليمية مستمرة منذ بداية الأزمة، وتركز على تعزيز الدفاع المشترك، وإنهاء الحرب دبلوماسياً، وتنسيق المواقف بين مختلف الأطراف، في إطار شراكة إقليمية قائمة.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الـ25 على التوالي، في ظل استمرار تصعيد عسكري وقصف متبادل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن وجود محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وهو ما نفته طهران.