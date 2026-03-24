قوة "رادع" تعلن إحباط مخطط أمني لعصابات عميلة واعتقال عنصرين

أعلنت قوة "رادع" عن إحباط محاولة تنفيذ عمل أمني من قبل مجموعات وصفتها بـ“العصابات العميلة”، كان يستهدف أحد قيادات المقاومة، وذلك خلال الأيام الماضية.

وقالت القوة، في بيان مقتضب، إنه تم اعتقال عنصرين من المتورطين في العملية، إلى جانب مصادرة أسلحة وأجهزة فنية كانت بحوزتهما، فيما تمكن عنصران آخران من الفرار.

وأضافت أن التحقيقات مع المعتقلين كشفت معلومات “مهمة” تتعلق بآليات التواصل والتنسيق بين هذه المجموعات ومخابرات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ستسهم في ملاحقة باقي العناصر وتفكيك الشبكات المرتبطة بها.