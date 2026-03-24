إيران تشن هجمات صاروخية ومسيرة واسعة على (إسرائيل) وقواعد أمريكية

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت خلال الساعات الماضية سلسلة من العمليات الهجومية والدفاعية، بدعم شعبي واسع.

وأوضح أن وحدات الدفاع الجوي في الجيش وحرس الثورة تمكنت من إسقاط عدد من صواريخ كروز من طراز "توماهوك" و"جاسم"، إضافة إلى طائرات مسيّرة معادية في مناطق وسط وجنوب البلاد، وذلك ضمن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة.

كما نفذت القوات الإيرانية، منذ فجر اليوم، هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت صناعات عسكرية في حيفا، ومنشآت صناعات جوية قرب مطار بن غوريون، إضافة إلى طائرات التزوّد بالوقود داخل المطار.

وخلال الليلة الماضية، نُفذت الموجة 78 من العملية تحت شعار «يا دليل المتحيّرين»، باستخدام صواريخ مكثفة استهدفت مواقع تابعة للقوات الأمريكية والإسرائيلية.

وشملت هذه الهجمات أهدافًا في إيلات، وديمونا، وشمال (تل أبيب)، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث تم استهدافها بدقة باستخدام صواريخ "عماد" و"قدر" متعددة الرؤوس، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية.

وفي إطار الموجة 79، التي نُفذت تحت شعار «يا خير الفاتحين»، تم إطلاق صواريخ متطورة من طراز "سجيل" و"عماد" و"خيبرشكن"، إلى جانب طائرات مسيّرة، حيث استهدفت مواقع استخباراتية في شمال ووسط (تل أبيب)، ومراكز دعم عسكرية في رامات غان والنقب، إضافة إلى مركز لوجستي وعسكري رئيسي في بئر السبع.

وأشار البيان إلى تصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة، وبقاء أعداد كبيرة من السكان داخل الملاجئ، معتبرًا ذلك دليلًا على تأثير الضربات وتعطيل أنظمة الدفاع لدى الطرف الآخر.

كما أشار إلى ما وصفه بمحاولات حجب المعلومات المتعلقة بالهجمات، معتبرًا أنها تعكس حالة من القلق لدى الجهات المعنية.