محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول رسميًا

في نهاية بدت حتمية لمسيرة استثنائية، أعلن النجم المصري محمد صلاح اقتراب إسدال الستار على رحلته مع ليفربول، مؤكداً أن الموسم الحالي 2025-2026 سيكون الأخير له داخل أسوار “أنفيلد”.

الرسالة جاءت هذه المرة بصيغة وداع صريح عبر منصة “x”، حيث اختار صلاح أن يواجه اللحظة بكلمات مختصرة، لكنها ثقيلة المعنى، معلناً أن الفصل الأخير قد بدأ بالفعل، بعد سنوات صنع خلالها مجداً فردياً وجماعياً لا يُنسى.

بدوره، تعامل ليفربول مع القرار بواقعية ممزوجة بالتقدير، إذ أكد في بيان رسمي رحيل “الملك المصري” مع نهاية الموسم، مشيراً إلى أن لحظة التكريم ستأتي لاحقاً، بما يليق بحجم ما قدمه اللاعب من إسهامات وإنجازات.

رحيل صلاح لا يمثل مجرد نهاية عقد، بل نهاية حقبة كاملة أعادت تعريف هوية الفريق الهجومية، وكتبت واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ النادي الإنجليزي.