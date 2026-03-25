"المباحث العامة" تُنجز قضية سرقة خزنة تحتوي على 70 ألف دولار شمال غزة

أنجزت المباحث العامة في شرطة محافظة شمال غزة قضية سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ 70 ألف دولار، إضافة إلى عدد من المستندات الرسمية.

وأوضحت المباحث العامة أن المواطن (إ.ب) تقدم بشكوى من منطقة التوام، أفاد فيها بسرقة الخزنة من منزله، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل فريق بحث وتحري، أسفر عن الاشتباه بأحد الأشخاص.

ونوهت إلى أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، وبتفتيشه عُثر على جزء من المبلغ المسروق، وبالتحقيق معه اعترف على المتورط الرئيسي في تنفيذ الجريمة.

وأضافت المباحث العامة أنه تم إحضار المتهم الرئيسي، الذي أقر بتنفيذ السرقة، حيث عُثر على الخزنة فارغة، وتم ضبط مبالغ مالية، وهواتف خلوية، وسماعات طبية، وشيكات وكمبيالات وعقود تقدر قيمتها بحوالي 25 ألف دينار أردني، إضافة إلى عدد من الأوراق الثبوتية.

وأشارت المباحث العامة في شمال قطاع غزة إلى إحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.