إصابة ضابط (إسرائيلي) بصاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام (إسرائيلية) اليوم الأربعاء، إصابة ضابط من اللواء 401 جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان.

فيما أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن الصواريخ الإيرانية أسفرت عن مقتل 15 شخصًا في (إسرائيل) منذ بدء الحرب الحالية.

وقالت وزارة الصحة (الإسرائيلية) إن عدد المصابين منذ بداية العدوان على إيران وصل إلى 4,918 شخصًا، بينهم 89 مصابًا خلال الـ11 ساعة الأخيرة.

وتشن (إسرائيل) والولايات المتحدة حربًا على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن استشهاد مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، وأبرزهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استهدفت إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.