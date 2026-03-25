ضبط منظومة تجسس "إسرائيلية" قرب مخيم إيواء وسط قطاع غزة

الرسالة نت - غزة

أفاد مصدر أمني لمنصة "الحارس"، اليوم، بأن الجهات المختصة تمكنت من ضبط منظومة تجسس إسرائيلية كانت مزروعة بالقرب من أحد مخيمات الإيواء في وسط قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المنظومة وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحييد خطرها ومنع استخدامها في جمع المعلومات أو الإضرار بأمن المواطنين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وثمّن المصدر دور المواطنين الذين بادروا إلى الإبلاغ عن الجسم المشبوه، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم بشكل حاسم في كشف المنظومة والتعامل معها في الوقت المناسب، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن.

ودعا إلى ضرورة رفع مستوى اليقظة، ومتابعة منصات التوعية الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو تحركات غير مألوفة، مع التشديد على عدم الاقتراب منها أو العبث بها تحت أي ظرف.

https://alresalah.ps/p/310580

منظومة تجسس

