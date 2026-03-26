حماس: تهجير عائلات في سلوان جريمة ضمن مخطط لتهويد القدس

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن عمليات التهجير القسري التي طالت عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وأحياء أخرى في القدس تمثل جريمة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع السكان من بيوتهم وضمها لصالح المشاريع التهويدية الاستيطانية.

وأضاف ناصر الدين اليوم الخميس أن تصاعد هذه السياسات يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها وفرض واقع تهويدي بالقوة، محذراً من خطورة استمرارها.

وأكد أن ممارسات الاحتلال لن تغير الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، مشيراً إلى أن الشعب عصي على الاقتلاع والتهجير مهما بلغت هذه السياسات.

ودعا ناصر الدين إلى تعزيز حالة الحشد والإسناد الشعبي للعائلات المهددة، ودعم صمودها في مواجهة مخططات الإخلاء، كما طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

