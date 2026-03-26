جسر تسليح مستمر.. 8 آلاف طن ذخائر تصل الاحتلال

كشفت تقارير إعلامية عن تدفّق نحو 8 آلاف طن من الذخائر إلى "إسرائيل" خلال الحرب، عبر جسرين جوي وبحري تقودهما الولايات المتحدة، في إطار دعم عسكري متواصل لتعزيز قدرات جيش الاحتلال.

ووفق التفاصيل، شملت الإمدادات شحنات متتالية من الذخائر والمعدات العسكرية التي نُقلت عبر طائرات شحن وسفن، لتغطية الاستهلاك الكبير الناتج عن العمليات العسكرية المستمرة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الصواريخ الاعتراضية والذخائر الهجومية.

وتأتي هذه التعزيزات في ظل استمرار العدوان واتساع نطاق العمليات، ما دفع إلى تسريع وتيرة الإمدادات العسكرية لضمان بقاء المخزون الاستراتيجي في حالة جاهزية دائمة.

ويعكس هذا الجسر العسكري حجم الإسناد اللوجستي الذي تتلقاه "إسرائيل"، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية بسبب تداعيات الحرب الإنسانية على قطاع غزة.