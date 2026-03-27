15 ألف دولار ثمن تذكرة مباراة البرازيل وفرنسا الودية

كشف تقرير نشرته صحيفة "أواست فرانس" الفرنسية (ouest france) أن بضع مئات من التذاكر الأخيرة المتبقية لمباراة البرازيل وفرنسا بيعت بأسعار خيالية مساء اليوم الخميس قبل ساعات قليلة من المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين.

ويلتقي المنتخب الفرنسي، الذي لا يزال يعيش على وقع أزمة إصابة كيليان مبابي، مع نظيره البرازيلي في قمة ودية إعدادية لكأس العالم 2026، وذلك في مدينة بوسطن الأمريكية، قبل أشهر قليلة من مشاركتهما في مونديال 2026.

ووفقا لما أوردته تقرير نشرته "أواست فرانس"، باتت تذاكر المباراة الكبرى مطلب الكثير ممن يتلهفون على مشاهدة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لاعبي ريال مدريد للمرة الأولى وجها لوجه.

وأضافت الصحيفة أن التذاكر المتبقية قبل ساعات من المباراة وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية إذ تتراوح بين 250 دولارًا للمقعد في أعلى المدرجات الجانبية لملعب جيليت و14000 دولار للمقاعد المطلة على أرض الملعب والخاصة بالشخصيات المرموقة.

وتواجه فرنسا، بطلة العالم 2018 ووصيفة بطل 2022، البرازيل على ملعب جيليت، في بوسطن، في أولى مباريات جولتها الودية قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية (11 يونيو - 19 يوليو 2026)..

ووفقا لما أورده تقرير "أواست فرانس"، تم عرض بضع مئات من التذاكر على منصة إلكترونية لتصل الأسعار إلى6131 دولارًا أمريكيًا (على جانب الملعب).

وفي المقابل، ترتفع الأسعار بشكل خيالي بالنسبة للمقاعد المخصصة للشخصيات في أماكن مطلة على أرض الملعب وقريبة من خط المستطيل الأخضر لتناهز 15 ألف دولار.

وقالت الصحيفة: "بإمكانك أن تشاهد مع شريك حياتك كيليان مبابي على بعد صنتمترات من مقعدك في الملعب، ولكن سيتعين عليك دفع مبلغ 14520 دولارًا".