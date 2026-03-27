حماس: تمديد إغلاق الأقصى يكشف مساعي فرض السيطرة الكاملة وتهيئة الاقتحامات

قالت حركة حماس إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق المسجد الأقصى حتى منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، يعكس نية واضحة لاستغلال الظروف الراهنة لفرض سيطرة كاملة على المسجد، والتحكم بقرار فتحه وإغلاقه بما يخدم ما وصفته بـ"المشاريع التهويدية".

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن هذا الإغلاق، الذي يعد الأطول منذ احتلال القدس عام 1967، لا يمكن اعتباره إجراءً أمنياً كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل خطوة "مدروسة" تهدف إلى تفريغ المسجد من المصلين، وتهيئة الأجواء لاقتحامات المستوطنين، وتمرير مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم.

وأضافت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى يمثل "اعتداءً مباشراً على عقيدة المسلمين ومقدساتهم"، مؤكدة أن الاحتلال ماضٍ في سياساته "دون اكتراث" بمواقف الإدانة العربية والإسلامية والدولية.

وحذّرت الحركة من "خطورة المرحلة المقبلة"، في ظل تصاعد الدعوات لاقتحام المسجد خلال الأعياد العبرية، ومحاولات فرض طقوس تلمودية داخل ساحاته.

ودعت حماس الفلسطينيين إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى وأبوابه وأقرب نقاط الوصول إليه، وتعزيز الرباط فيه "بكل الوسائل الممكنة"، كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفته بـ"أخطر هجمة" يتعرض لها المسجد في تاريخه الحديث.