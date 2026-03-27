حماس تحذّر من مخطط تصعيدي بعد تمديد إغلاق الأقصى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق المسجد الأقصى حتى منتصف أبريل المقبل، يعكس توجهاً واضحاً نحو فرض سيطرة كاملة على المسجد، ضمن مخططات تستهدف تغيير واقعه القائم.

وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الإغلاق الحالي “لا يمت بصلة للإجراءات الأمنية”، بل يأتي في سياق “سياسة ممنهجة لتفريغ الأقصى من رواده”، وفتح المجال أمام اقتحامات المستوطنين، بالتوازي مع تصاعد نشاط جماعات الهيكل المزعوم.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل “تحولاً خطيراً” في تعامل الاحتلال مع الأقصى، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تجاهل مستمر لكل المواقف الرافضة لهذه السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة تحمل مؤشرات تصعيد، خاصة مع اقتراب الأعياد العبرية، وما يصاحبها من دعوات لاقتحامات واسعة ومحاولات فرض طقوس دينية داخل باحات المسجد.

ودعت الحركة الفلسطينيين إلى تكثيف التواجد في محيط الأقصى وأقرب النقاط إليه، وتعزيز صمودهم، كما طالبت العالمين العربي والإسلامي بالتحرك الفاعل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات المتصاعدة” بحق المقدسات.