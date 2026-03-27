شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

استشهد الشاب سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى اثنين.

وجاءت إصابة أبو ليل خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم عقب تشييع جثمان الشهيد مصطفى أسعد مصطفى حمد، الذي ارتقى فجر الجمعة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال عند مدخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين أثناء خروجهم من المقبرة، ما أدى إلى إصابة أبو ليل بجروح خطيرة في الرأس، إلى جانب إصابة شاب آخر.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد حمد، فيما انتشر قناصة على أسطح البنايات المقابلة لمدخل المخيم، في تصعيد ميداني لافت.

وكان الشاب مصطفى حمد قد استشهد فجر اليوم بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء تواجده عند مدخل المخيم، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرون بالرصاص الحي خلال الحادثة.

من جانبها، أفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان، ما أسفر عن وقوع إصابات، واعتقال أحد المصابين.