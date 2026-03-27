الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع للقوات الأمريكية–الصهيونية في جزيرة بوبيان

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية أنه في إطار استمرار الموجة الرابعة والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، نفّذت القوة البحرية التابعة للحرس، مساء الجمعة، عملية مفاجئة استهدفت عدة مراكز لتجمع القوات الأمريكية–الصهيونية في جزيرة بوبيان، وذلك عبر هجوم مركّب بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت العلاقات العامة إن العملية نُفّذت برمز "يا صاحب الزمان (عج)"، وإهداءً إلى شهداء القوة البحرية، ولا سيما نادر مهدوي ورفاقه الذين أرغموا الولايات المتحدة على التراجع خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ووفق البيان، استخدمت القوة البحرية خلال الهجوم أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الباليستية، ما أدى إلى تفريق عدد كبير من عناصر مشاة البحرية الأمريكية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات "صالح الصباح" و"محمد الأحمد" و"علي السالم".

وأكدت القوة البحرية في حرس الثورة أنها ستواصل استهداف الجنود الأمريكيين في أي نقطة من المنطقة، حتى الإزالة الكاملة لوجودهم من أراضي المسلمين، عبر ضربات وصفتها بالقوية والمؤثرة.