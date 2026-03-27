القوات المسلحة اليمنية تؤكد موقفها من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر الجمعة، موقفها الرسمي إزاء العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، مؤكدة مسؤوليتها الدينية والأخلاقية تجاه الأمة الإسلامية بأكملها.

وأشار البيان إلى أن العدوان يهدف إلى إقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى" وتغيير الشرق الأوسط، وأن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حق الأمة في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه، داعية شعوب ودول المنطقة للتعاون في مواجهة العدوان.

وأوضح البيان أن استمرار العدوان على إيران وفلسطين وغزة والعراق ولبنان يشكل تهديدًا لكل الأمة، وأن القوات المسلحة اليمنية تحرص على استقرار أمن المنطقة ووقف العدوان.

كما شدد البيان على ضرورة استجابة العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية لوقف العدوان، ووقف العمليات العدائية ضد البلدان المسلمة ورفع الحصار عن اليمن، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة والوفاء بالاستحقاقات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة للتدخل العسكري المباشر في حال انضمام تحالفات ضد إيران أو استخدام البحر الأحمر لعمليات عدائية أو استمرار التصعيد ضد محور الجهاد والمقاومة، محذرة في الوقت نفسه من أي إجراءات تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني.

واختتم البيان بالتأكيد على أن العمليات العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم.