استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينهم طفل، خلال تصعيد العدوان على المخيمات والمدن الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل أدهم سيد صالح دهمان، البالغ من العمر 15 عامًا، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال مساء اليوم في مخيم الدهيشة ببيت لحم. وكان أدهم قد أصيب برصاصة حي في البطن خلال العدوان، ما وضعه في حالة حرجة، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات في مستشفى بيت جالا الحكومي قبل استشهاده.

كما استشهد المواطن سفيان أحمد صالح أبو ليل، 46 عامًا، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا عصر اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، استشهد الشاب مصطفى أسعد حمد، البالغ من العمر 22 عامًا، برصاص الاحتلال في منطقة كفر عقب، ليصل عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى ثلاثة، بينهم طفل، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات والمدن الفلسطينية.