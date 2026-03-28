إصابة ضابطين و7 جنود (إسرائيليين) خلال اشتباكات مع حزب الله جنوب لبنان

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان لليوم 26، وسط غارات جوية مكثفة تستهدف المدن والبلدات اللبنانية، بالتزامن مع محاولات توغل مستمرة لقوات الاحتلال في جنوب البلاد، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية عبر القصف الصاروخي والمواجهة المباشرة مع القوات (الإسرائيلية) المتوغلة.

وأفادت مصادر عبرية بإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة و6 جنود بجروح متوسطة نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الاحتلال العاملة في جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش (الإسرائيلي) إصابة ضابطين و7 جنود في حادثين منفصلين خلال اشتباكات وقعت الليلة الماضية مع مقاتلي حزب الله في الجنوب.

وفي السياق، أعلن حزب الله أنه تمكن من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من بلدة الطيبة باتجاه مجرى نهر الليطاني، مؤكداً استهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمسيّرات الانقضاضية في منطقة بيدر الفقعاني.

وقال الحزب إن منطقة الكمين تحولت إلى "بقعة قتل"، مشيراً إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، قبل أن يبادر الاحتلال إلى سحبهم تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

وفي المقابل، واصلت طائرات الاحتلال شن غارات على مناطق عدة في لبنان، أبرزها الضاحية الجنوبية لبيروت، ما خلّف دماراً واسعاً، إضافة إلى غارات استهدفت وادي زفتا وبلدات حبوش، عربصاليم، كفرا، دير كيفا، قبريخا، مجدل سلم، وكفرتبنيت جنوبي البلاد، فضلاً عن 3 غارات على محيط بلدة لبايا شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد مسعف واحد وإصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة إسعاف في بلدة كفرتبنيت بمحافظة النبطية.

كما أسفرت الهجمات الجوية والمدفعية التي شنها الاحتلال أمس الجمعة على 41 بلدة ومدينة ومنطقة لبنانية عن استشهاد 14 شخصاً وإصابة 50 آخرين.

وفي الداخل (الإسرائيلي)، أعلنت الجبهة الداخلية دوي صفارات الإنذار صباح اليوم في جنوب حيفا إثر حادثة تسلل مسيّرة رابعة، فيما أفادت الإذاعة (الإسرائيلية) بأن صفارات الإنذار دوت في حيفا وخليجها وعكا، مشيرة إلى أن (الإسرائيليين) توجهوا إلى الملاجئ 18 مرة في الجليل وخليج حيفا وعكا منذ منتصف الليلة الماضية.

وكان حزب الله أعلن أمس الجمعة تنفيذ 82 عملية عسكرية توزعت بين هجمات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية (إسرائيلية)، إضافة إلى استهداف قوات وآليات الاحتلال ومحاولات التوغل في الجنوب.