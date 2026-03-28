وزارة الصحة: شهيد و19 إصابة في غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد التقرير أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية هو شهيد واحد و19 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 692، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,895 وعدد حالات الانتشال إلى 756.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فتشير إلى أن العدد التراكمي للشهداء وصل إلى 72,268، في حين بلغ العدد التراكمي للإصابات 171,995.