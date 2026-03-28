لبنان.. تضرر 22% من القطاع الزراعي بعدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، اليوم السبت، تضرر 22% من إجمالي المساحات المزروعة في البلاد، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 مارس/ آذار الجاري.

ووصفت الوزارة في تقرير لها، وفق وسائل إعلام رسمية، حجم الأضرار بأنه غير مسبوق منذ بدء التصعيد، مشيرة إلى أن 46 ألفًا و479 هكتارًا من الأراضي الزراعية تعرضت لأضرار.

وبيّنت أن الجزء الأكبر من الأضرار سُجل في محافظتي الجنوب والنبطية، اللتين تُعدان من أبرز المناطق الزراعية، حيث بلغت المساحات المتضررة فيهما 44 ألفًا و297 هكتارًا، مقابل 2181 هكتارًا في بقية المناطق.

وشملت الأضرار مختلف الأنشطة الزراعية، لا سيما أشجار الفاكهة والزيتون، والزراعات المحمية مثل البيوت البلاستيكية، إضافة إلى الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الأكثر هشاشة.

وحذر التقرير من أن موجات النزوح الواسعة تشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية الإنتاج الزراعي، في ظل تعطل الدورة الزراعية وفقدان اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي.

وسجلت خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية، تمثلت في نفوق 49 % من خلايا النحل و39 % من الأسماك، إلى جانب أضرار متفاوتة في الأبقار والأغنام والدواجن.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مطلع مارس/آذار عن سقوط 1142 شهيدا وإصابة 3315 شخصًا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق بيانات رسمية لوزارة الصحة اللبنانية.