تعرف على أفضل برامج إدارة كلمات المرور.. حصنك الرقمي ضد الاختراق

في ظل تزايد الهجمات السيبرانية، لم يعد العقل البشري قادرا على توليد وتذكر كلمات مرور معقدة وفريدة لكل حساب، وهنا تبرز أهمية برامج إدارة كلمات المرور، حيث يتسابق العالم نحو آفاق الذكاء الاصطناعي، بينما يظل الباب الخلفي للأمن الرقمي مهتزا بفعل ممارسات بشرية قديمة.

وتشير أحدث التقارير الأمنية الصادرة في الربع الأول من هذا العام إلى أن العالم يعيش ذروة "وباء حشو الاعتمادات" (Credential Stuffing)، حيث لم تعد كلمة المرور الضعيفة مجرد خطر شخصي، بل أصبحت المحرك الأول لاقتصادات الجريمة السيبرانية العالمية.

لغة الأرقام: لماذا نحن في خطر؟

لم يعد الحديث عن ضعف كلمات المرور مجرد نصائح توعوية، بل أرقاما صادمة تعكس واقعا مريرا، فوفقا لتقرير "تحقيقات خروقات البيانات" (Verizon DBIR) الذي أصدرته شركة فيرايزون الأمريكية لهذا العام، فإن سرقة الاعتمادات (Stolen Credentials) تمثل 22% من إجمالي خروقات البيانات عالميا، متصدرة قائمة نواقل الهجوم.

كما كشف تقرير من هايمدال سيكيوريتي (Heimdal Security)، وهي شركة دنماركية متخصصة في تقديم الحلول الأمنية، أن 94% من كلمات المرور يتم إعادة استخدامها في حسابين أو أكثر، مما يعني أن اختراق موقع واحد يمنح المهاجم مفتاحا للدخول إلى بقية حياة المستخدم الرقمية.

ففي يونيو/حزيران الماضي، تم الكشف عن تسريب تاريخي ضخم احتوى على 16 مليار كلمة مرور مستولى عليها، مما جعل أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للمخترقين قادرة على تخمين الأنماط البشرية بدقة مرعبة.

إضافة لذلك، تشير الدراسات الأمنية إلى أن 80% من اختراقات البيانات ناتجة عن ضعف كلمات المرور أو إعادة استخدامها، حيث يميل المستخدم التقليدي لإنشاء كلمات سهلة التذكر مثل تاريخ الميلاد أو أسماء الأبناء، أو استخدام كلمة مرور واحدة لعشرات الحسابات. وهذا السلوك يخلق تأثير الدومينو، فبمجرد تسريب بيانات موقع تسوق صغير، يمتلك المخترق مفتاح الدخول إلى بريدك الإلكتروني، وحساباتك البنكية، ومنصات العمل الحساسة.

"الذكاء الاصطناعي" في مواجهة الذاكرة

لم يعد المخترق يحاول التخمين يدويا، بل تستخدم نماذج لغوية متخصصة "إل إل إم إس" (LLMs) قادرة على توليد ملايين التباينات لبياناتك الشخصية مثل أسماء الأبناء، وتواريخ الميلاد، والموقع الجغرافي لكسر التشفير في ثوان. هذا التحول جعل "الذاكرة البشرية" أضعف حلقة في السلسلة الأمنية.

وبناء على مراجعات خبراء التقنية في موقعي زد دي نت (ZDNET) وبي سي ماغ (PCMag) الأمريكيين وتيك رادار (TechRadar) البريطاني، هذه قائمة بأفضل الأدوات التي توفر توازنا بين الأمان الفائق وسهولة الاستخدام:

برنامج بت واردن (Bitwarden)

يعتبر هذا البرنامج الأمريكي المفضل للخبراء لأنه "مفتوح المصدر"، مما يسمح للمجتمع التقني بفحص كوده الأمني باستمرار، كما أنه يوفر نسخة مجانية قوية جدا تتيح المزامنة بين عدد غير محدود من الأجهزة، وهو مصنف كأفضل خيار اقتصادي وآمن، وفقا لموقع زد دي نت.

برنامج 1باسورد (1Password)

يتميز هذا البرنامج الكندي بواجهة مستخدم هي الأكثر سلاسة، مع ميزة "Watchtower" التي تحلل قوة كلمات مرورك وتخطرك فورا بأي تسريب لبياناتك، كما يدعم بشكل كامل تقنية "مفاتيح المرور" (Passkeys) ويسمح بمشاركة آمنة لكلمات المرور بين أفراد العائلة، وهو يتصدر قائمة تومز غايد (Tom’s Guide) كأفضل برنامج متكامل للمحترفين.

برنامج نورد باس (NordPass)

يعتمد هذا البرنامج الليتواني على بروتوكول التشفير الحديث "إكس تشا تشا 20" (XChaCha20)، وهو أسرع وأكثر أمانا من التشفير التقليدي المستخدم في معظم البرامج الأخرى، كما يتميز ببساطة فائقة في التصميم، مما يجعله مثاليا لمن لا يملك خبرة تقنية واسعة، وهو مرشح كأفضل خيار من حيث سهولة الاستخدام من قبل موقع بي سي ماغ.

برنامج بروتون باس (Proton Pass)

هذا البرنامج مطور من قبل فريق "بروتون" (Proton) في سويسرا، ويخضع لقوانين خصوصية صارمة جدا، حيث يوفر ميزة "ألياس" (Alias) لإنشاء عناوين بريد إلكتروني وهمية عند التسجيل في المواقع لمنع التتبع وحماية بريدك الأصلي، وهو حائز على ثقة خبراء الخصوصية في فوربس أدفيزور (Forbes Advisor).

برنامج روبو فورم (RoboForm)

يتفوق هذا البرنامج الأمريكي في قدرته على تعبئة النماذج الطويلة والمعقدة مثل بيانات الشحن أو طلبات التوظيف، بدقة متناهية وبضغطة واحدة، ويعتبر من أعرق البرامج في هذا المجال مع تحديثات مستمرة لتوافق المتصفحات، وهو معتمد كأفضل أداة إنتاجية من تيك رادار.

ويقول المراقبون إن الاستمرار في استخدام كلمات مرور سهلة أو مكررة هو بمثابة استدعاء للاختراق، والحل لم يعد يكمن في قوة الذاكرة، بل في "تفويض الأمان" لبرمجيات متخصصة قادرة على الصمود أمام هجمات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: مواقع إلكترونية