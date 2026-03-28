حماس: دعوة لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة مخاطر التهجير وتصعيد حكومة اليمين "الإسرائيلي"

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إلى ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في ظل ما وصفه بـ"المخاطر المتعاظمة" التي تواجه القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الإقليم.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن المرحلة الراهنة تفرض على مختلف مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والعمل على توحيد الجهود وبلورة سبل مواجهة مشتركة لمجمل التحديات.

وأضاف أن حكومة اليمين الإسرائيلي تستهدف "أساس الوجود الفلسطيني" في مختلف الساحات، مشيراً إلى أنها لا تُخفي خططها الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد قاسم أن مواجهة هذه السياسات تتطلب وجود "مؤسسة وطنية جامعة" تقوم على استراتيجية موحدة، تستند إلى مفهوم الصمود والتصدي، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية ضمن فعل كفاحي متفق عليه.

وشدد على أن توحيد الصف الوطني يُعدّ السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي لمخططات الاحتلال.