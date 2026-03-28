حماس: خطط الاحتلال لطرد الفلسطينيين تستوجب موقفًا جماعيًا

دعا حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم، إلى توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة المخاطر المتصاعدة التي تهدد القضية الفلسطينية في مختلف مكوناتها.

وأكد أن المعركة المشتعلة في الإقليم تفرض على الجميع مسؤولية وطنية وتاريخية للعمل المشترك.

وأشار قاسم في تصريح صحفي إلى أن حكومة اليمين الصهيونية تستهدف أساس الوجود الفلسطيني في كافة الساحات، ولا تُخفي خططها لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبراً أن مواجهة هذه السياسات تتطلب وجود مؤسسة وطنية جامعة واحدة واستراتيجية عمل واضحة تستند إلى الصمود والمواجهة، مع مشاركة كافة القوى في فعل كفاحي متفق عليه.

وشدد الناطق باسم حماس على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تعتبر الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والمقدرات الفلسطينية، لافتًا إلى أن توحيد الصفوف يمثل السبيل الأبرز لمواجهة مخططات الاحتلال في الداخل والخارج.