القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع جنوب فلسطين بصواريخ ومسيرات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية في جنوب فلسطين، باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، ضمن ما وصفته بـ”معركة الجهاد المقدس”.

وقالت القوات، في بيان عاجل، إن العملية تأتي دعمًا لجبهات المقاومة في المنطقة، مشيرة إلى أنها تزامنت مع تحركات عسكرية لقوى أخرى، في إطار ما اعتبرته تنسيقًا ميدانيًا أوسع.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناتجة عنها.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن عملياتها العسكرية ستستمر خلال الفترة المقبلة، ردًا على ما وصفته بالاعتداءات، إلى حين توقفها.