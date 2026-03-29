6 شهداء في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس

استشهد ستة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت نقطة تابعة للشرطة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصرها إلى جانب ثلاثة مدنيين، فضلاً عن إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

ووفق المصادر، فإن الشهداء هم: رأفت خميس أبو ماشى، محمد كمال شيخ العيد، شكري سرحان الصوفي، أشرف ارميلات، سامر هلال الفسيس، وعبد الرحمن عوني عبد المحسن.

ويأتي هذا القصف في سياق خروقات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هذه الخروقات والاعتداءات منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 692 فلسطينياً، وإصابة 1895 آخرين، إلى جانب انتشال 756 جثماناً من تحت الأنقاض، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.