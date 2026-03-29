ملايين الأمريكيين يتظاهرون تحت شعار “لا ملوك” رفضًا لسياسات ترامب والحرب على إيران

شهدت الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة شارك فيها ملايين المتظاهرين تحت شعار “لا ملوك”، تعبيرًا عن رفضهم لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما الهجمات التي شنتها واشنطن بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران.

وامتدت التظاهرات إلى مختلف أنحاء البلاد، خاصة في المدن الكبرى مثل واشنطن ولوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو، حيث احتشد المحتجون في الساحات والشوارع رافعين شعارات مناهضة للحرب ولسياسات الإدارة الأمريكية.

وبحسب موقع “NoKings”، تجاوز عدد المسجلين للمشاركة 9 ملايين شخص، توزعوا على أكثر من 3100 موقع في الولايات الخمسين، في واحدة من أوسع موجات الاحتجاج التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

مينيسوتا في صدارة المشهد

برزت مينيسوتا كمركز رئيسي للاحتجاجات هذا العام، عقب مقتل مواطنين أمريكيين خلال التظاهرات على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، ما زاد من حدة الغضب الشعبي.

وفي مدينة سانت بول، نُقلت فعاليات الاحتجاجات على الهواء مباشرة، وشهدت مشاركة شخصيات بارزة، من بينها المغني بروس سبرينغستين، والممثلة جين فوندا، وعضوة الكونغرس إلهان عمر.

وفي واشنطن، نظم آلاف المحتجين مسيرة انطلقت من جسر ميموريال وصولًا إلى نصب واشنطن التذكاري، رافعين لافتات تندد بالحرب وتطالب بوقفها، فيما شهدت نيويورك تجمعات حاشدة في سنترال بارك وميدان كولومبوس، قبل أن تنطلق مسيرة باتجاه تايمز سكوير وسط إجراءات أمنية مشددة.

شعارات ضد الحرب ومطالب بالمحاسبة

رفع المتظاهرون لافتات حملت عبارات مثل “لا ملوك” و“أوقفوا الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران” و“يجب أن يرحل ترامب”، مؤكدين رفضهم للتوجهات العسكرية والسياسية الحالية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عبّر محتجون عن رفضهم لما وصفوه بانحراف البلاد عن مبادئها الديمقراطية، مطالبين بمساءلة دولية للقيادة الأمريكية على خلفية العمليات العسكرية الخارجية.

البيت الأبيض: احتجاجات مدفوعة من اليسار

في المقابل، قلل البيت الأبيض من أهمية هذه الاحتجاجات، معتبرًا أنها “نتاج شبكات تمويل يسارية” ولا تعكس دعمًا شعبيًا واسعًا.

امتداد الاحتجاجات خارج الولايات المتحدة

وامتدت فعاليات “لا ملوك” إلى خارج الولايات المتحدة، حيث شهدت مدن في فرنسا وبريطانيا، إلى جانب اليابان وأستراليا، وقفات احتجاجية متضامنة، رفعت شعارات مناهضة للحرب ولسياسات الإدارة الأمريكية.

يُذكر أن حركة “لا ملوك” انطلقت لأول مرة في يونيو 2025، تزامنًا مع عيد ميلاد ترامب، قبل أن تتجدد في أكتوبر من العام ذاته، في ظل اتهامات متصاعدة للرئيس بقيادة البلاد نحو نهج أكثر عسكرية وتشددًا.