بالأسماء.. اعتقال قرابة 16مواطنًا في مداهمات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين 30 مارس 2026، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت قرابة 16 مواطنًا، تركزت في محافظات نابلس وطولكرم والخليل، وامتدت إلى رام الله وقلقيلية وأريحا وبيت لحم.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد نعالوة وماهر شرحة، عقب مداهمة منزليهما في المدينة وضاحية شويكة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء حموضة من البلدة القديمة، إضافة إلى الشابين حسام مخلوف وجهاد خالد عبد الرحيم من بلدة عصيرة القبلية جنوب المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال النجار ونجله مالك من مخيم الفوار جنوب المدينة، إلى جانب الشابين يامن أحمد فقوسة ونادر مهند الشريف من مدينة دورا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدي وأسامة عبده خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، والشاب حمزة صلاح من مخيم الجلزون.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح أبو صالح خلال اقتحام منطقة المرج في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين منتصر سلامة وخالد براهمة من مدينة أريحا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى بشير إبراهيم أبو مفرح خلال اقتحام بلدة تقوع.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة يعكس تصاعد سياسة القمع والعقاب الجماعي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.

قائمة المعتقلين: