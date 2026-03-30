قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز "عناب" شمال طولكرم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النار على مركبة مدنية فلسطينية، قرب حاجز "عناب" العسكري، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال استهدفوا مركبة فلسطينية بإطلاق نار كثيف خلال عبورها حاجز "عناب" العسكري؛ قبل أن يقوموا بإغلاق البوابات الحديدية على طرفي الحاجز.

من جانبها، صرحت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان مقتضب بأن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى إصابة على حاجز "عناب"، منوهة إلى تلقي بلاغ عن إطلاق النار على سيارة قرب الحاجز.