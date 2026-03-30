تركيا تواصل استقبال الأسرى المحررين… وصول الدفعة الثامنة وارتفاع العدد إلى 64

تواصل تركيا استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين قسرًا إلى الخارج ضمن صفقة “طوفان الأحرار” التي أُبرمت برعاية قطرية ومصرية.

واستقبلت تركيا الدفعة الثامنة التي ضمّت 5 أسرى، اليوم الإثنين 30 مارس 2026.

وبوصول الدفعة الجديدة، يرتفع عدد الأسرى الذين استقبلتهم تركيا إلى 64 أسيرًا محررًا.

أسماء الأسرى المحررين في الدفعة الثامنة (5):

رجب محمد شحادة الطحان بركة راجح عبد المحسن طه مراد بدر عبد الله دعيس أيهم باسم إبراهيم صباح خليل يوسف علي جبرين

تفصيل دفعات الأسرى التي وصلت إلى تركيا:

الدفعة الأولى: 15 أسيرًا

الدفعة الثانية: أسيران

الدفعة الثالثة: 13 أسيرًا

الدفعة الرابعة: 6 أسرى

الدفعة الخامسة: 9 أسرى

الدفعة السادسة: 4 أسرى

الدفعة السابعة: 10 أسرى

الدفعة الثامنة: 5 أسرى

المجموع الكلي: 64 أسيرًا محررًا

أسماء الأسرى في الدفعات السابقة (59 أسيرًا):

خليل سراحنة حافظ شرايعة محمد أبو سطحة حسام حلبي إسحق طاهر صلاح عرفة بهجت محمود جميل شقيرات رمضان عيد رمضان مشاهرة ساجد أحمد سليم أبو غلوس عمار صدقي سليم أبو غلوس فهمي عيد رمضان مشاهرة محمد عودة إسحق عودة ليلي أيوب محمد أبو رجيلة سائد عبد السميع سليمان زيد مؤيد شكري عبد الحميد حماد مضر موسى أحمد أبو دية محمود حماد محمود شريتح موسى آدم سالم خليل شادي عبد السميع سليمان زيد محمود أسعد محمود عيسى مراد البرغوثي جهاد النجار أحمد عارف خليل العصافرة أحمد قاسم جميل أبو عواد راغب أحمد محمد عليوة رائد عيسى محمد الحروب رأفت راجي محمود البطاط عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى عثمان سعيد أحمد سعيد علاء راتب عبد اللطيف قبها عماد نعيم صالح الشريف محمد خليل عدنان داود أبو سنينة هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط يوسف حسن أحمد قيسية يوسف خالد مصطفى كميل نائل البرغوثي ربيع شبلي شادي عودة عمر طه يسري الجولاني إسماعيل حجازي أحمد طالب خضر حمد بشير أحمد عودة حروب بهاء الدين علي حسن العدم محمد أحمد محمد الحج صالح محمد جبر عودة حروب محمد نايف محمد بركات محمود صدقي سليمان رضوان نافذ نايف سليم حاج حسين علي عبد الهادي البو أيمن عبد المجيد سدر محمود موسى عيسى رائد أحمد أبو ضاهر أحمد عادل سعادة أحمد نافذ الشرباتي باهر محمد بدر قاسم عارف عصافرة محمد عبد الباسط حروب جعفر حمدي الزعتري يوسف سعيد زهور

وفي سياق متصل – أسرى وصلوا ماليزيا (15 أسيرًا):

محمد القواسمي – الخليل لؤي العويوي – الخليل علاء الدمنهوري – أريحا عبد الناصر رزق – أريحا يحيى الهيموني – الخليل سهيل القوقا – نابلس عبد الله القوقا – نابلس علاء غنيم – نابلس محمد علان – بيت لحم محمود ردايدة – بيت لحم عبد اللطيف منير – جنين عبد الله حامد – رام الله إياد نصار – طولكرم خالد قطينة – القدس عبد الله الشرباتي – القدس

وامتدت صفقة “طوفان الأحرار” من 23 نوفمبر 2023 حتى 13 أكتوبر 2025، تحرر خلالها 3985 أسيرًا فلسطينيًا ضمن ثلاث مراحل.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن سياسة الإبعاد القسري تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.، حرمان الأسرى المحررين من العودة إلى وطنهم جريمة مستمرة، وتصاعد أعداد المبعدين يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذه السياسة وضمان حقهم في العودة.