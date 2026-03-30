استشهاد قائد البحرية الإيرانية في العدوان الأمريكي الصهيوني

أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الاثنين، استشهاد قائد قواته البحرية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها جراء عدوان أمريكي – إسرائيلي.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الراحل كان يعمل على تعزيز الدرع الدفاعي للجزر والسواحل الإيرانية، مؤكدًا على دوره في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية للبلاد.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، ما أدى إلى استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

وفي المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه (إسرائيل) ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد التوترات الإقليمية مستمر حتى اليوم.