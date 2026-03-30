اليوم.. مباريات ودية دولية استعدادًا لكأس العالم 2026

تقام اليوم الاثنين، 30 مارس، عدة مباريات دولية ودية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها الصيف المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الاثنين

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

الرأس الأخضر X فنلندا – الساعة 5 صباحا

نيوزيلندا X تشيلي – الساعة 8:15 صباحا

الجابون X ترينيداد وتوباجو – الساعة 10 صباحا

أوزبكستان X فنزويلا – الساعة 2 ظهرا

أذربيجان X سيراليون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إندونيسيا X بلغاريا – الساعة 3 عصرا

قبرص X مولدوفا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

جرانادا X كينيا – الساعة 6 مساء

ألمانيا X غانا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رواندا X إستونيا – الساعة 9 مساء