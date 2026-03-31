أبو عبيدة يدعو لتكثيف العمليات وأسر جنود رداً على قانون إعدام الأسرى

أشاد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بعمليات “المقاومة الإسلامية في لبنان”، مثمّناً ما وصفه بالخسائر الكبيرة التي تكبّدها الجيش الإسرائيلي خلال العمليات الأخيرة، لا سيما العملية النوعية التي نُفذت أمس.

ودعا أبو عبيدة إلى تكثيف الجهود الميدانية، مطالباً بأسر جنود إسرائيليين بهدف الضغط لتحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال، خاصة في ظل إقرار قانون إعدام الأسرى.

وأكد أن تجربة النضال الفلسطيني أثبتت أن “الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو المقاومة”، مشيراً إلى أن قطاع غزة قدّم تضحيات كبيرة في هذا السياق، ومشدداً على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف.