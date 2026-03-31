ألوية الناصر صلاح الدين: نحذر من خطر العملاء ودماء الشهداء وقود لمعركة تطهير الجبهة الداخلية

أكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، أن تنامي ظاهرة الميليشيات العميلة يشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج الوطني الفلسطيني، ويخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى ضرب وحدة الشعب وزعزعة صموده.

وحذّرت الألوية في بيان لها من استمرار هذه المجموعات، معتبرة أنها تمثل تهديدًا للسلم الأهلي وتسعى لنشر الفوضى واستهداف المقاومين.

ونعت الألوية الشهيدين القائدين سائد وفهمي قدوم، اللذين ارتقيا خلال اشتباكات في حي الشجاعية، مؤكدة أن دماءهما ستكون وقودًا لمواصلة المواجهة وتعزيز الصمود.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف ورفع مستوى الوعي، ورفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال، إلى جانب دعم الجهود الوطنية لحماية الجبهة الداخلية.

وشددت على أن المرحلة تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا للحفاظ على وحدة الصف، ومواصلة الطريق حتى تحقيق النصر.