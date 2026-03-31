فيفا يؤكد مشاركة إيران في مونديال 2026 رغم التوترات السياسية

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أنه لا توجد أي خطة بديلة لمشاركة إيران في كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب الإيراني سيحضر البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم التطورات السياسية الجارية.

وأوضح إنفانتينو، خلال مقابلة مع قناة مكسيكية، أن الاتحاد الدولي يتمسك بمشاركة إيران، قائلاً إن «الخطة الأولى هي الوحيدة»، في إشارة إلى عدم وجود سيناريوهات بديلة، كما شدد على أن المنتخب الإيراني يمثل شعبه.

وأشار إلى رغبة المنتخب الإيراني في عدم خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، كما كان مقررًا، وطلب نقلها إلى المكسيك، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن موقف الاتحاد الدولي لم يُحسم بشكل نهائي بشأن الاستجابة لهذا الطلب، في وقت يواصل فيه «فيفا» دراسة الوضع، مع التأكيد على السعي لضمان مشاركة إيران في البطولة ضمن أفضل ظروف ممكنة، مع إقراره بأن الوضع الحالي معقد.

وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أكد أن منتخب بلاده لن يخوض مبارياته داخل الولايات المتحدة، مع تمسكه بالمشاركة في كأس العالم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن البدائل المقترحة.