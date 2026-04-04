مشجع إنجليزي يطرح منزله للبيع لتمويل رحلته إلى كأس العالم 2026

قرر آندي ميلن، المشجع المتعصب لمنتخب إنجلترا، بيع منزله في شمال إنجلترا مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (465 ألف دولار) بهدف تمويل رحلته لحضور كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبلغ ميلن 62 عامًا، وهو مدرس متقاعد يقيم حاليًا في تايلاند، ويملك المنزل منذ 27 عامًا. وقد أصبح ميلن شخصية معروفة بين جماهير إنجلترا، وغالبًا ما يُرى وهو يحمل نسخة مقلدة من كأس العالم في المناسبات الجماهيرية.

وسيتضمن جدول رحلته متابعة مباريات منتخب إنجلترا بالكامل، بدءًا من مواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو، ثم مواجهة غانا في فوكسبره بولاية ماساتشوستس يوم 23 يونيو، وختام دور المجموعات ضد بنما في نيوجيرسي يوم 27 يونيو. وستكون هذه المرة العاشرة التي يحضر فيها ميلن كأس العالم، بينها نسخة 2023 للسيدات حسب ما ذكرت وكالة AP.

وقال ميلن لصحيفة The Mirror: “لقد عرضت المنزل للبيع لأنني أريد بيعه من أجل الذهاب إلى كأس العالم. لدينا هذا المنزل الثاني منذ 27 عامًا، وشعرت أن الوقت مناسب للاستفادة منه الآن. أرغب بالتأكيد في حضور البطولة بالكامل، وسأبقى هناك لمدة سبعة أسابيع، لذلك ستكلف الرحلة الكثير من المال.”

القرار يعكس شغفًا طويل الأمد لكرة القدم ورغبة قوية في متابعة منتخب بلاده على أرض الملعب، في تجربة وصفها البعض بأنها نموذج للتفاني والإخلاص من جانب مشجعي كرة القدم الأكثر ولاءً.