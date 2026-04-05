"شهاب" تتوهج عالميا.. الأولى عربيا والثانية آسيويا في جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

واصلت وكالة شهاب للأنباء تألقها على الساحة الدولية، بعدما حصدت المركز الأول عربيا، والمركز الثاني على مستوى قارة آسيا، ضمن جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في فئة التقرير الصحفي الرياضي.

وجاء هذا الإنجاز عن التقرير الذي أعدّه الزميل فادي حجازي، بعنوان: "بيليه فلسطين.. من نجم الملاعب إلى جنازة في طابور الجوع"، والذي قدّم سردا إنسانيا مؤثرا جمع بين البعد الرياضي والواقع المأساوي، بأسلوب مهني رفيع لاقى صدى واسعا لدى لجنة التحكيم.

ولم يتوقف التميز عند هذا الحد، إذ نجح التقرير في حجز مكانه ضمن قائمة أفضل عشرة أعمال على مستوى العالم في الفئة ذاتها، بانتظار الإعلان الرسمي عن الترتيب النهائي عالميا خلال الفترة المقبلة.

وشهدت النسخة الحالية من الجوائز مشاركة نحو 2000 صحفي من مختلف دول العالم، في منافسة قوية تعكس مكانة الجائزة كواحدة من أبرز المنصات الدولية في مجال الإعلام الرياضي، وهو ما يضفي على إنجاز "شهاب" قيمة مضاعفة في ظل هذا الحضور العالمي الكبير.

ويؤكد هذا التتويج الحضور المتصاعد لوكالة "شهاب" في المشهد الإعلامي الدولي، وقدرتها على منافسة كبرى المؤسسات العالمية، من خلال تقديم محتوى احترافي يحمل رسالة إنسانية عميقة تتجاوز حدود الرياضة إلى قضايا الإنسان والواقع.





