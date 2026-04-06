وزارة الصحة بغزة تطلق الحملة الاستدراكية الثالثة لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين 06 أبريل عن مواصلة حملة التطعيم الاستدراكية الثالثة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز تطعيم الأطفال دون سن الثالثة.

وأكدت الوزارة أن الحملة تُنفَّذ بالتعاون والشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن الحملة ستُنفَّذ عبر 129 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة و"أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

ودعت الوزارة المواطنين الكرام إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة مع إحضار بطاقة التطعيم (إن وُجدت) لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق.

وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم هو خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.