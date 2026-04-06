الحرس الثوري الإيراني يهاجم مواقع أمريكية و(إسرائيلية) في الخليج

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة 97 من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي شملت سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه.

وأكد البيان أن العملية، التي حملت النداء "يا قاسم بن الحسن (ع)" وأُهديت إلى العاملين في وزارة الطاقة الإيرانية وشركة توليد ونقل الطاقة، استهدفت "أهدافًا مهمة تابعة للإرهابيين الأميركيين-الصهاينة ومصالحهم وأصولهم".

وأشار البيان إلى أن موقعًا لتجمع قادة وضباط أمريكيين بالقرب من القاعدة البحرية "محمد الأحمد" في الكويت، قد تم استهدافه باستخدام عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية بدقة عالية.

وأفاد مصدر عن وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف في المنطقة، ما يشير إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة.

كما ذكرت المعلومات الأولية أن هجومًا آخر على موقع لتجمع مدربين وضباط الجيش الأمريكي في الإمارات أسفر عن مقتل أو إصابة نحو 25 شخصًا.

في إطار العملية نفسها، تم استهداف سفينة تجارية (إسرائيلية) باسم "كينغ داو ستار" في قناة ميناء "جبل علي" بالإمارات بصاروخ كروز بحري من طراز "قدير"، ما أدى إلى اشتعالها.

كما شملت الهجمات منطقة صناعية تابعة للجيش (الإسرائيلي) في بئر السبع، وذلك ردًا على اعتداءات (إسرائيلية) سابقة.

وأوضحت القوات البحرية للحرس الثوري أنها سيطرت بشكل كامل على مضيق هرمز، ومنعت عدداً من السفن من الدخول أو الخروج بسبب عدم امتلاكها تصاريح عبور، موصية أطقم ناقلات النفط والسفن التجارية بعدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة والتواصل عبر القناة الدولية 16 عند الضرورة.

من جهة أخرى، كثفت القوات الإسرائيلية والأمريكية غاراتها على إيران، مع استمرار الحرب ليومها الـ 38.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن استشهاد أكثر من 13 مدنيًا بينهم 6 أطفال في غارات استهدفت طهران.

وأشارت التقارير إلى استهداف حي سكني في مدينة قم، ووحدتين سكنيتين في مدينة بهارستان، إضافة إلى هجوم على جامعة شريف للتكنولوجيا غرب طهران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية إخلاء 8 مستشفيات في العاصمة بسبب الهجمات، مع تضرر 54 مركز طوارئ و46 وحدة طبية و216 مركزًا صحيًا و41 سيارة إسعاف منذ بدء الحرب.