أهالي ومؤسسات الأسرى في غزة يسلمون رسالة للصليب الأحمر ويحذرون من مصير الأسرى

سلّم أهالي ومؤسسات الأسرى في قطاع غزة رسالة لمديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقاء في مدينة غزة، تناولوا فيه أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد الأهالي أن الأسرى يعيشون ظروفًا قاسية تشمل التعذيب، سوء المعاملة، الإهمال الطبي، العزل، والحرمان من الزيارات، في ظل غياب أي معلومات حقيقية عن أوضاعهم.

وأشاروا إلى أن إقرار قانون إعدام الأسرى ضاعف المخاوف على حياتهم، خاصة مع تسريع تنفيذ الأحكام، ما يضع الأسرى أمام خطر مباشر.

وأوضح الأهالي أن معاناتهم تتفاقم مع انقطاع التواصل والقلق المستمر على مصير أبنائهم، في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون.

وطالب أهالي ومؤسسات الأسرى الصليب الأحمر بتحرك عاجل، وتكثيف الزيارات، وضمان حماية الأسرى ووقف أي إجراءات تهدد حياتهم.