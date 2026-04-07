باكستان تنقل ردّ إيران: وقف شامل للحرب واشتراط إشراكها في ترتيبات مضيق هرمز

نقلت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الباكستانية، في تصريحات لـصحيفة "العربي الجديد"، أن إسلام آباد تسلّمت رسميًا ردّ إيران على مقترح وقف إطلاق النار المطروح في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع.

وبحسب المصدر، شددت طهران في ردّها على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل وشامل، رافضة أي صيغ جزئية أو تهدئة مؤقتة لا تتضمن إنهاءً متكاملًا للعمليات العسكرية.

وأوضح أن من أبرز ما تضمّنه الرد الإيراني هو الإصرار على توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل جميع الجبهات، بما في ذلك الساحات المرتبطة بالتوترات في كل من لبنان واليمن، في إشارة إلى ترابط الملفات الإقليمية ورفض الفصل بينها.

كما أكدت طهران، وفق المصدر ذاته، على ضرورة أن يكون لها دور أساسي في أي ترتيبات مستقبلية تخصّ مضيق هرمز، خصوصًا بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، معتبرة أن أمن المضيق جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.