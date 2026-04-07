جيش الاحتلال يوسّع عملياته البرية في جنوب لبنان بانضمام فرقة المظليين 98

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، توسيع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان، مع انضمام فرقة خامسة إلى القتال، وهي فرقة المظليين الخاصة 98، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا لافتًا على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 98 كثّفت خلال الأسبوع الماضي نشاطها البري، ووسّعت عملياتها لتشمل أهدافًا إضافية في جنوب لبنان، بالتوازي مع تحركات فرق عسكرية أخرى، هي 91 و36 و146 و162، والتي تنشط في مناطق متفرقة من الجبهة.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال أكملت تموضعها على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ضمن ما وصفه بـ"خط مضاد للدروع"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بهدف "تعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديد عن سكان الشمال"، وفق تعبيره.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى حرب شاملة في المنطقة.