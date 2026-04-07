استشهاد مسنّة إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال اقتحام منزلها شرق قلقيلية

استشهدت مسنّة فلسطينية، صباح الثلاثاء، عقب تعرضها لاعتداء مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزلها في بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية، ضمن حملة تصعيد واقتحامات متواصلة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المسنّة صبرية شماسنة، بعد تعرضها للضرب خلال اقتحام منزلها ليلًا، ما أدى إلى إصابتها بانهيار حاد وسكتة قلبية أودت بحياتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة قرابة الساعة الثانية فجرًا، وداهمت عدة منازل، بينها منزل عائلة شماسنة، حيث حاول الجنود اقتحامه بالقوة وسط صراخ وترهيب شديدين، ما بث حالة من الذعر بين السكان.

وأضافت أن المسنّة تفاجأت بوجود الجنود أمام باب منزلها، وتعرضت لصدمة نفسية عنيفة، قبل أن تسقط أرضًا وتفارق الحياة.

وترافق ذلك مع اقتحام واسع لبلدة عزون المجاورة، تخلله مداهمات واعتقالات، من بينها اعتقال الشاب أسامة القدومي.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات، شملت نابلس وطولكرم والخليل والقدس وبيت لحم وسلفيت، حيث اعتُقل عدد من الشبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتأتي هذه الجرائم ضمن سياسة متواصلة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتسم بالاقتحامات الليلية، والترويع، والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.