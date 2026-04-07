منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يحذّر من تراجع التغطية الإعلامية لغزة وسط تفاقم الكارثة الإنسانية

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن بالغ قلقه إزاء التراجع الملحوظ في مستوى التغطية الإعلامية للأوضاع في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الكارثة الإنسانية وتتفاقم معاناة السكان نتيجة العدوان المستمر منذ أكثر من عامين.

وأشار المنتدى إلى أن هذا التراجع يأتي في سياق تحولات مقلقة في سياسات بعض وسائل الإعلام، ما ينعكس سلباً على حجم ونوعية التغطية الميدانية، ويحدّ من نقل الصورة الكاملة للواقع الإنساني في القطاع، ويحجب كثيراً من تفاصيل المعاناة اليومية عن الرأي العام الدولي.

وأوضح أن استمرار الدمار الواسع، وتفاقم الأزمات الإنسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية تحت الحصار، يستدعي حضوراً إعلامياً أكثر كثافة ومهنية، لا تقليصه أو الحد منه، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب نقل الحقيقة بمسؤولية ووضوح.

وحذّر المنتدى من أن تقليص عدد المراسلين أو إنهاء خدماتهم في هذه الظروف الحساسة يؤثر بشكل مباشر على تدفق المعلومات، ويقلّص تنوع التغطية، ويضعف دقة الصورة المنقولة إلى العالم.

وأشاد المنتدى بالصحفيين العاملين في الميدان، مثمّناً جهودهم الكبيرة في نقل الحقيقة رغم المخاطر، ومؤكداً أهمية دعمهم وتعزيز حضورهم الإعلامي.

ودعا وسائل الإعلام الدولية والإقليمية إلى مواصلة تغطية الأوضاع في قطاع غزة بما يتناسب مع حجم المأساة، كما حثّ المؤسسات الإعلامية على مراجعة سياساتها التحريرية بما يضمن استمرارية التغطية، ويعزز فرص العمل للصحفيين، ويحفظ حق الجمهور في المعرفة.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن استمرار التغطية الإعلامية في قطاع غزة يمثل ضرورة إنسانية ومهنية، وأن الحفاظ على صوت الميدان مسؤولية مشتركة لا يجوز التراجع عنها.