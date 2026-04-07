3 قتلى وإصابات في إطلاق نار أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب شرطيان، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار وقع قرب مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام تركية ودولية أن الحادث بدأ بإطلاق نار نفذه مسلحون، قبل أن تتدخل قوات الشرطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة في محيط الموقع.

ووفق المعلومات الأولية، أسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص، إضافة إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، في حين تمكنت القوات الأمنية من تحييد عدد من المهاجمين واعتقال آخرين.

وفرضت السلطات التركية طوقاً أمنياً مشدداً حول المكان، وبدأت تحقيقاً واسعاً للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، دون صدور تفاصيل رسمية كاملة حتى اللحظة.

ولم تُسجل حتى الآن إصابات في صفوف الطاقم الدبلوماسي داخل القنصلية، التي تقع ضمن مبنى متعدد الاستخدامات في المدينة.