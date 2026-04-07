جامعة بلغارية تهاجم تصريحات السفير (الإسرائيلي) وتعتبرها تدخّلًا في استقلالها الأكاديمي

انتقدت جامعة صوفيا القديس كليمنت أوهريدسكي تصريحات سفير (إسرائيل) لدى بلغاريا يوسي سفاري، معتبرة أنها غير مناسبة وتتعارض مع الوقائع وتشكل تدخلًا في الاستقلال الأكاديمي للجامعة.

وجاء ذلك بعد تصريح للسفير قال فيه إن “حفنة من أساتذة” كلية الفلسفة في الجامعة تقف وراء مظاهرة معادية لـ(إسرائيل) في صوفيا، وأنهم في تحالف مع رجال دين إيرانيين متشددين.

وردّت الجامعة بأن هذا التصريح يتضمن تقييمًا ذاتيًا ويضر بالصورة العامة للمؤسسة الأكاديمية.

وأضافت الجامعة أنه في حال استمرار هذا النوع من المواقف، فقد تضطر إلى تقليص اتصالاتها مع السفير إلى الحد البروتوكولي الأدنى.

وجاء موقف الجامعة ضمن بيان أصدرته ردًا على شكوى قدمها الطالب زوي يتسحاق حشموناي، تحدث فيها عن وجود دعاية معادية للسامية واستقطاب سياسي ونشر للتطرف داخل الجامعة.

وقالت الجامعة إن التحقيقات الإدارية ورأي اللجنة الأخلاقية لم يجدا أي دليل يؤكد هذه الادعاءات، كما لم يتم إثبات أن الأستاذ الجامعي مومشيل خريستوف قام بما وصفه الطالب بأنه “تحريض علني ودعاية معادية للسامية”.

وذكرت الجامعة أن موضوع 7 أكتوبر 2023 في (إسرائيل) والأزمة الإنسانية في قطاع غزة ذُكر مرة واحدة خلال أحد الدروس كمثال على حدث يثير تفسيرات ومواقف متباينة في المجتمعات المعاصرة، مع الاستناد إلى مقال منشور في صحيفة Le Monde.

كما أشار البيان إلى أن الطالب لم يحصل في البداية على الدرجة التي توقعها في عمل كتابي حول نص للفيلسوف ماكس فيبر، لأنه لم يستوفِ المعايير المطلوبة، قبل أن يقدم نسخة معدلة حصل بعدها على درجة ممتازة.

وتطرق البيان أيضًا إلى محاضرة قدمها الأستاذ الإيطالي الضيف فرانشيسكو تروبيا في 18 نوفمبر 2025 بإدارة أوغنيان كاسابوف، تناولت الأزمة الإنسانية في غزة واستندت إلى وثائق رسمية بينها قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين.

كما ذكر البيان عرض الفيلم الوثائقي حيث تبكي أشجار الزيتون في 16 مارس 2026 داخل الجامعة، موضحًا أن الفعالية نظمت وفق القواعد المعمول بها بعد طلب من مجلس الطلبة في كلية الفلسفة.