مقتل جندي (إسرائيلي) في اشتباك مع حزب الله جنوب لبنان

أفادت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح مع عناصر حزب الله في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان، فيما أُعلن عن انتحار اثنين من جنود الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت وزارة صحة الاحتلال إن 133 مصابًا نُقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الهجمات والاشتباكات.

وأوضحت المصادر، أن ستة رؤوس متفجرة إيرانية سقطت في عدة مناطق بمحيط (تل أبيب)، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

كما سقطت صواريخ إيرانية صباح اليوم، في منطقة (تل أبيب) ومدينة إيلات، مما تسبب في صفارات إنذار وسط فلسطين المحتلة وانفجارات ضخمة.

وأشار الإسعاف (الإسرائيلي) إلى سقوط شظايا صاروخية في ست مدن رئيسية وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك سقوط رأس حربي متفجر في "رامات هشارون".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الصاروخ الذي أُطلق نحو إيلات كان صاروخًا عنقوديًا، كما تم إطلاق صاروخ إضافي من إيران باتجاه وسط (إسرائيل).