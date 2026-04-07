"الشرطة المجتمعية" بخان يونس تُنفذ 643 مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري

نفّذت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 643 مهمة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026م ، تنوعت بين انجاز قضايا مالية وانهاء خلافات عائلية وزيارات وتواصل مجتمعي والعديد من المهام الأخرى.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن دائرة الشرطة المجتمعية بخان يونس أن طواقمها أنجزت 113 شكوى مشاجرة واعتداء، و 261 خلاف مالي، و "قضيتي" قتل برفقة مخاتير ورجال إصلاح، بالإضافة لإنجار 135 شكوى أخرى متنوعة.

وبين التقرير إنهاء 89 خلاف أسري، و 7 شكاوى ضم ومشاهدة أطفال، بالإضافة لـ29 مهمة تواصل مجتمعي وزيارات اجتماعية، في حين أنجزت 7 أنشطة إعلامية .

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن مجموع المبالغ المالية للشكاوى التي تم إنهائها لصالح المواطنين بلغت 195,010 دولار ، و 1,757,962 شيكل ، و 8,200 دينار.