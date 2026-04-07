فينسيوس يشيد بلاعب برشلونة لامين جمال بعد موقفه ضد الهتافات المعادية للمسلمين

أشاد البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بالنجم الإسباني الشاب لامين جمال، لاعب برشلونة، وذلك بعد إدانته العلنية هتافات معادية للمسلمين في إحدى المباريات، قائلاً إنه على اللاعبين التكاتف معاً لمقاومة التمييز.

وتحدث فينسيوس عن الأمر، الاثنين، بعد أقل من أسبوع على انتقاد لامين جمال الهتافات المعادية للمسلمين، التي حدثت خلال مباراة إسبانيا ومصر الودية يوم الثلاثاء الماضي، وأوضح جمال، وهو مسلم، أن تلك الهتافات غير مقبولة.

وكان فينسيوس دائماً عرضة للهتافات العنصرية خلال لعبه في أوروبا، وهو معروف بمواقفه المناهضة للعنصرية، وقال: «الأمر دائماً معقد حينما نتحدث عنه. هناك كثير من الأشياء تحدث».

وأضاف: «نأمل مواصلة هذا الكفاح. من المهم أن لامين تحدث عن ذلك... ربما يساعد الآخرين. نحن مشهورون ولدينا الأموال. يمكننا الموازنة بين تلك الأمور بشكل جيد، لكن الفقراء والسود في كل مكان يعانون بكل تأكيد أكثر منا؛ لذلك علينا التكاتف معاً... اللاعبين الذين لديهم صوت قوى».

وفي مباراة ضمن «دوري أبطال أوروبا»، أقيمت في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال الشهر الماضي، اتهم فينسيوس، جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بوصفه بـ«القرد» بعدما احتفل اللاعب البرازيلي بهدفه في وجه جماهير الفريق البرتغالي، كما أطلقت جماهير بنفيكا هتافات ضد اللاعب من المدرجات.

وأوضح اللاعب البرازيلي: «أنا لا أقول إن إسبانيا أو ألمانيا أو البرتغال دول عنصرية، لكن هناك كثير من العنصريين فيها، وفي البرازيل، وفي باقي البلدان أيضاً، لكننا إذا قاومنا الأمر معاً، فأعتقد أن ذلك من شأنه ألا يتعرض معه اللاعبون والناس في المستقبل لمثل تلك المواقف».