شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على صيدا رغم وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، استشهاد 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا جنوبي البلاد، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان ضمن تفاهمات إقليمية.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال الواجهة البحرية للمدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المقاهي ووقوع أضرار مادية، في وقت عملت فيه فرق الإطفاء على إخماد النيران.

وامتد القصف الإسرائيلي ليشمل بلدات عدة في جنوب لبنان، بينها بنت جبيل، عين بعال، معركة، طير دبا، النبطية الفوقا، عين قانا، تبنين والعباسية، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف بلدات الحنية والقليلة وصفد البطيخ وبرعشيت.

وفي السياق، أفادت مصادر لبنانية باستشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية وإصابة آخر، إثر استهداف سيارة إسعاف على طريق القليلة، كما استهدفت طائرات مسيّرة سيارات مدنية في منطقتي رأس العين السماعية وصديقين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 2 آذار/مارس الماضي عن استشهاد 1530 شخصاً وإصابة 4812 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.