تهديد علني من بن غفير لحكيم زياش بعد دعمه للأسرى الفلسطينيين

تلقى نجم نادي الوداد المغربي، حكيم زياش، تهديداً علنياً من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية مواقف اللاعب الداعمة للأسرى الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع “المغرب نيوز” بنسخته الإنجليزية، الثلاثاء، أن زياش نشر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة لبن غفير، مرفقة بتساؤلات حول التبريرات القانونية والأخلاقية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، متسائلاً عمّا إذا كان سيتم تبرير هذا القانون أيضاً تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”.

وفي رد مباشر، هاجم بن غفير اللاعب المغربي، واصفاً إياه بـ”المعادي للسامية”، مضيفاً أن بلاده “لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها”، مشيراً إلى تغييرات قال إنه أدخلها على السجون منذ توليه منصبه، ومؤكداً عزمه تطبيق القانون الجديد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جدل متزايد عقب إقرار سلطات الاحتلال، أواخر مارس/آذار الماضي، قانوناً يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وفلسطينية، حذّرت من تداعياته على أوضاع آلاف المعتقلين داخل السجون.

ويُعرف زياش بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ دأب على التعبير عن تضامنه عبر منشوراته وتصريحاته الإعلامية، فضلاً عن ظهوره في مناسبات عدة وهو يرفع العلم الفلسطيني، ما جعله عرضة لانتقادات متكررة من جهات إسرائيلية