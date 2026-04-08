الحرس الثوري الإيراني: استهداف أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا للعدو في عملية «الوعد الصادق 4»

أصدر حرس الثورة الإسلامية في إيران بيانًا رسميًا أعلن فيه نجاح العملية العسكرية الكبرى ضد أهداف استراتيجية للعدو، مؤكّدًا أن العملية تأتي وفاءً للشعب الإيراني وحماية لمصالح الوطن.

وقال الحرس الثوري في بيان صحفي: "أيها الشعب الإيراني الغيور وصانع التاريخ؛ إن حضوركم الصادق والمذهل طوال أربعين ليلة متواصلة في شوارع الوطن الإسلامي الإيراني قد صنع ملحمة تاريخية لا مثيل لها، وخلق فخرًا استثنائيًا في تاريخ هذه الأرض العريقة والعالم المعاصر".

وتابع البيان: "لقد جسّدتم الإخلاص والجهاد والتضحية والبصيرة والرؤية العالية والفهم العميق، مقرونة بالوحدة والوفاء والعشق للولاية. وقد قام أبناؤكم وخدّامكم المجاهدون في الحرس الثوري والبسيج، بفضل الله تعالى وبدعمكم، بالرد على وقاحة العدو، وأدّوا حق الرد في الليلة الماضية".

وأشار البيان إلى أنه في الموجة المئة من عملية «الوعد الصادق 4» وتحت شعار «يا فاطمة الزهراء»، تم استهداف أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا للعدو، شملت 13 منشأة طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، و10 أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية، إضافة إلى عدة أهداف تكنولوجية وبنى تحتية، وتم توجيه ضربات قاصمة لهم.

وأضاف البيان: "في هذه العملية، التي أُهديت إلى قائدنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام خامنئي، استهدفت قوات الجو-فضاء مواقع العدو من سواحل البحر المتوسط حتى شرق شبه الجزيرة العربية بنيران كثيفة، ليعلم العدو أن أي اعتداء على بنى إيران التحتية سيكون له عواقب وخيمة".

وأوضح الحرس الثوري أن الأهداف شملت منشآت نفطية واستراتيجية في السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، وكذلك مراكز تكنولوجية وأمنية في فلسطين المحتلة، وقواعد أمريكية في المنطقة، كما استهدفت القوة البحرية السفن الأمريكية وحاملة الطائرات LHA-7 بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وتابع البيان: "إن قوات الحرس الثوري، وفداءً للشعب الإيراني، على أهبة الاستعداد، ومستندة إلى خبرات حروب سابقة، للرد على أي خطأ جديد من العدو بحزم أشد، وقد شاهد شركاء أمريكا في المنطقة عجزها وعجز الكيان الصهيوني".

واختتم البيان مؤكّدًا: "العدو دائمًا مخادع، ولا ثقة بوعوده، وأي اعتداء سيُقابل بردّ أشد".